“Geçişleri açmayacaksanız bile Maronitlere gerekli kolaylığı sağlayın”

Geçiş kapılarının açılmasının ‘geciktikçe geciktiğini’ ifade eden HP Milletvekili Kudret Özersay, bu durumdan dolayı esnaf başta olmak üzere birçok vatandaşın olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Olumsuz etkilenenlerin arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde Koruçam (Kormacit) köyünde yaşayan ve hafta sonu Kıbrıs’ın güneyindeki genel seçimlerde oy kullanamayacak olan Maronitler’in olduğunu ifade ederek, hükümete çağrıda bulundu:

Özersay; “Hafta sonu Pazar gününe kadar kapılar açılmayacak ve haftaya kalacaksa, Pazar günü için birkaç saatliğine Maronitlere geçiş imkanı sağlayın ki bu insanlar gidip oylarını kullanabilsinler” dedi.

Yaklaşık 180 civarında Maronit’in güneyde oy kullanabilecek durumda olduğunu kaydeden Özersay, günübirlik de olsa geçişlerin sağlanmasıyla ilgili kolaylık sağlanması için çağrıda bulundu.

Maronitlerin oy kullanma haklarına da değinen Özersay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde yaşayan Maronitler KKTC vatandaşı kabul edilmedikleri için KKTC seçimlerinde aday olamaz, oy kullanamazlar. Öte yandan ülkemizde düzenlenen bir özel seçimle muhtarlarını seçerler. Koruçam köyü muhtarı ve azaları bu şekilde seçilir ve tarafımızdan muhatap kabul edilir, köyün ve orada yaşayanların çeşitli sorunlarının çözümü için uğraşır.

Birlikte yaşadığımız ve bu toplumun bir parçası olan Maronitler güneyde Kıbrıs Rum yönetiminin seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptirler. Kıbrıs Rum yasama organında özel statüde bir Maronit temsilcisinin seçimi de dahil seçimlere katılırlar.

Bu hafta sonu Pazar günü güney Kıbrıs Rum yönetiminde genel seçimler yapılıyor. Şu anda salgın koşulları nedeniyle sadece belirli maksatlarla güneye geçiş ve aynı gün içinde geri dönüş imkanı var ancak bu istisnai geçişler seçimde oy kullanmayı içermiyor. Güneyde çalışma, güneyde sağlık/tedavi ve eğitim gibi gerekçelerle güneye günü birlik geçiş imkanı var ama seçimde oy kullanma yok.

Geçiş kapıları haftalar önce açılabilirdi, açılmalıydı ama maalesef bu adım geciktikçe gecikti. Esnafımız başta olmak üzere bundan çok sayıda vatandaşımız zarar görüyor ve ekonomik olarak ülkeye ciddi katkısı olabilecek olan bu konuda bir ağırdan alma var, aşikar.

Hafta sonuna kadar geçiş kapıları açılacak mı tam bir muamma. Hükümetin başındaki Başbakan başka, Cumhurbaşkanlığı başka açıklama yapıyor. Buradan başta Sağlık Bakanlığı’na ve hükümetin diğer yetkililerine çağı yapıyorum. Hafta sonu Pazar gününe kadar kapılar açılmayacak ve haftaya kalacaksa, Pazar günü için birkaç saatliğine Maronitlere geçiş imkanı sağlayın ki bu insanlar gidip oylarını kullanabilsinler. Yaklaşık 180 civarında Maronit güneyde yapılacak bu seçimlerde oy kullanabilecek durumda. Pazar’a kadar kapıları açamıyor ve haftaya bırakıyorlarsa bari en azından Koruçam’da yaşayan Maronitlere günü birlik geçiş konusunda gereken kolaylığı göstersinler.

Bu, medeniyetin gereğidir…”