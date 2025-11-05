Geçiş noktaları ve havaalanlarında güvenlik önlemlerinin arttırılması gündemde

Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinin ilgili komitesinde görüşülmesi sırasında kuzey ile güney arasındaki geçiş noktaları ve havaalanlarındaki güvenliğin arttırılacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Barikatlar ve Havaalanlarının Denetimi Değişiyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmesi sırasında Polis Genel Müdürü’nün, geçiş noktaları ve havaalanları, cezaevi ve diğer konularda yaptığı açıklamaları yansıttı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum Polis Genel Müdürü Themistos Arnavutis komitede yaptığı konuşmada, kara geçiş noktaları ve havaalanlarının denetlenme şeklinde değişiklikler yapma konusunda çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kuzeye geçişlerin daha iyi denetlenmesi adına yakın geçmişte işe alınan 23 kişinin barikatlara yerleştirileceklerini vurgulayan Arnavutis, güneydeki havaalanlarının güvenliğinin ise şu an 70 kişiyle sağlandığına işaret etti.

Polisin suçla mücadelede karşılaştığı zorluklara da değinen Arnavutis, teknolojik konuda teşkilatın eksikliklerinin bulunduğunu, bu sebeple de teknoloji uzmanı istihdam edilmesini istediklerini de belirtti.

Gazete, Adalet Bakanlı Marios Hartsiotis de komitede yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 2026 yılında yeniden yapılanmaya gideceğini ve telefon merkezinin yenileneceğini belirtti.

Organize suçla mücadele kapsamında yapılan uygulamalara değinen Hartsiotis, cezaevinde yeni bir bloğun inşasının devam ettiğini ifade etti. Hartsiotis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen bölgesine katılımı konusunda ise “ileri seviyede olduklarını, teknik yapı ve koşulların sağlanmasında sona gelindiğini” de sözlerine ekledi.