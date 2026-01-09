Geçici öğretmenlik yapanların kadrolanmasına ilişkin düzenleme iptal edildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’ndaki “36 ay geçici öğretmenlik yapanların öğretmenlik sınavına girerek kadrolanması” maddesini Anayasa’ya aykırı bularak oy birliği ile iptal ettiğini duyurdu.

KTÖS Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu maddenin Anayasa’nın “Her yurttaş, kamu görevlerine girme hakkına sahiptir ve hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” kurallarına aykırı bulunduğu belirtildi.

Öğretmenler Yasası değişikliklerinin 2022 yılında Yasa’nın belirlediği teknik kurul süreçleri işletilmeden ve öğretmen sendikalarıyla istişare süreci yürütülmeden hazırlandığının savunulduğu açıklamada, bu değişikliklerin öğretmenlerin kazanılmış haklarını geriye götüren, merkeziyetçi ve anti-demokratik düzenlemeler içerdiği kaydedildi.

Bu “dayatmacı anlayışa” karşı eylem hakkını kullanan öğretmenlere soruşturmalar ve yargı süreçleri de başlatıldığının belirtildiği açıklamada, 2023 yılında Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nın Meclis gündemine taşındığı da anımsatıldı.

“Çavuşoğlu’nun görev süresi boyunca attığı adımlar defalarca mahkemeler tarafından durduruldu”

“Sendikamız, söz konusu değişikliklerin öğretmenlik mesleğini güçlendirmediğini aksine mesleki özerkliği zayıflattığını, liyakat ve katılımcılık ilkelerini yok saydığını defalarca vurgulamıştır. KTÖS’ün bu süreçteki mücadelesi yalnızca bir yasa maddesine karşı değildir. Eğitimin laik, bilimsel, kamusal ve demokratik bir anlayışla yönetilmesi, öğretmenlerin karar alma süreçlerinin dışında bırakılmaması, hukuk devleti ilkesine ve sendikal haklara saygı gösterilmesi talebinin bir ifadesidir.” denilen açıklamada, Nazım Çavuşoğlu'nun görev süresi boyunca attığı adımların defalarca mahkemeler tarafından durdurulduğu savundu.

2023 yılında tüm diyalog çağrılarına ve eylemlere rağmen Meclis’ten geçirilen Öğretmenler (Değişiklik) Yasası maddelerinin tümünün o dönem Anayasa Mahkemesi’ne taşındığının hatırlatıldığı açıklamada, değişikliğe konu maddelerden birçoğuna bu süreçte yasal düzenleme getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin bu süreçte üzerinde yasal düzenleme yapılmayan “36 ay geçici öğretmenlik yapanların öğretmenlik sınavına girerek kadrolanması” maddesini Anayasa’nın “Kamu Görevine Girme Hakkı (Madde 72)(1) Her yurttaş, kamu görevlerine girme hakkına sahiptir. (2) Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” kurallarına aykırı olduğuna karar vererek oy birliği ile ilgili düzenlemeyi iptal ettiği belirtildi.

KTÖS’ün söz konusu düzenleme gündeme geldiği ilk andan itibaren eşitlik, liyakat ve kamuya girişte adalet ilkelerinin açıkça ihlal edildiğini, geçici istihdamın kalıcı hale getirilmesinin anayasal düzeni bozacağını defalarca kamuoyuyla paylaştığının ve Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili bir düzenleme yapma çağrısı yaptığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ancak, UBP-DP-YDP hükümeti ve Eğitim Bakanlığı bu konuyu kamusal yarar ve eğitim ihtiyacı değil, siyasi kaygılarla yaratılan bir istihdam politikasına dönüştürmüştür. Geçici öğretmenlik uygulamasının yıllar içinde oy hesabına dayalı bir siyasi araç haline getirilmesi, kamu yönetiminde keyfiliği derinleştirmiştir. Mahkeme kararı, geçici atamalar üzerinden yaratılan bu siyasi istismarın Anayasa’ya aykırı olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur.

KTÖS, dün olduğu gibi bugün de Anayasa’ya, hukuka ve kamusal eğitimin temel ilkelerine aykırı tüm düzenlemelerin karşısında durmaya, eğitim politikalarının belirlenmesinde öğretmenlerin ve sendikaların etkin ve gerçek katılımını savunmaya ve öğretmenlik mesleğinin onurunu korumaya kararlılıkla devam edecektir.”