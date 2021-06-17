Geçici -Ad-Hoc komitesinin başkanı Atun, vekili Zaroğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Saat 12.15’te başlayan toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

İlk olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali, geçtiğimiz hafta Meclis’te oy birliği ile kabul edilen Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısı’nda engellilerle ilgili değişiklik gerektiği gündeme getirdi.

Konuyla ilgili söz alan Milletvekili Sunat Atun, söz konusu hassasiyete önem verdiklerini ve ele alınacağını belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de ilgili yasada engellileri ötekileştiren noktalar olduğunu belirterek bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Meclis kürsüsünden söz alan Milletvekili Erkut Şahali, yasada yapılacak olan düzenlemeyle mağduriyetin ortadan kalkacağını belirtti.

Ad-Hoc komite Meclis gündeminde: Başkan Atun, Başkan Vekili Zaroğlu

Geçici -Ad-Hoc komite Başkanlığına Sunat Atun, Başkan Vekili ise Bertan Zaroğlu’nun seçildiği belirtildi.

Söz alan Ayşegül Baybars, yapılanların hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, başkan ve başkan vekili seçilmesi açıklamasını eleştirdi.

“Demokrasiye sürülen kara lekenin son noktası”

Hem siyaseten hem de hukuken buna karşı olduklarının altını çizen Baybars, “Artık bu demokrasiye sürülen kara lekenin son noktasıdır. Israrla ve inatla Anayasa’ya aykırı olarak oluşturulan bu komite gayri yasal olarak da başkan ve vekil seçiyor. Bu aykırılık bir an önce ortadan kaldırılmalı. Bu yasa dışılığa kulak tıkıyorlar. Bu komite azınlık hükümetinin ülke demokrasisine darbe niteliğindedir. Bu hukuka aykırılıklarla taçlandırılıyor. Hukuk herkesin güvencesi olmalıdır.” dedi.

“Beş kişilik çoğunlukla kendi başlarına toplanıp kendi başlarına karar alacaklar”

Hukuk komitesinde bu konunun hiç görüşülmediğini de anımsatan Baybars, muhalefet ile uzlaşı zeminine gelinmesi gerektiğini belirtti. “Beş kişilik çoğunlukla kendi başlarına toplanıp kendi başlarına karar alacaklar. Hukuk devletine saygılı birey olarak derinden üzülüyorum. Toplum bu yaptıklarınızı unutmayacak, unutturmayacak.”