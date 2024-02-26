"Geçemediği 38 dersin hepsini de geçti"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen ‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Dürüst’ün 4 yıllık bölümü 2 yılda tamamladığını ve sınavlara girmiş gibi notlarının değiştirilerek mezun edildiğini hatırlattı.

Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığı’na verip, onaylattığını da hatırlattı, zanlının “FF” olan; yani, geçersiz ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit edildiğini kaydetti.

4 yılda toplamda 61 farklı dersi tamamlaması gerekirken bu derslerden 38’ini geçmediği halde geçti gibi gösterildiğinin tespit edildiğini belirten polis, üniversitedeki bölüm hocalarıyla görüşüldüğünü ve zanlının derslerine katılmadığı yönünde tespitler olduğunu söyledi.

Bazı derslere kayıt yaptırmadan direk ders notu girilerek başarılı gösterildiğinin de tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının müdür mevkiinde bulunduğundan barem içi artış almadığını hatırlattı.

Polis, Meray Dürüst’ün, Güzelyurt’ta tutuklu bulunan zanlı Serdal Gündüz’ü sahte belge düzenlemeye tahrik ederek başarısız notları başarılı hale getirdiğini de mahkeme aktardı.

Zanlının tahkikata etki edeceği sürecin tamamlandığını belirten polis, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlı Meray Dürüst’ün yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 100 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 adet 750 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması şartıyla ileride yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

YENİDÜZEN muhabirine tehdit

Öte yandan Meray Dürüst mahkeme salonunda YENİDÜZEN muhabirine kafasını sallayarak “Hangi gazete görev alıyorsunuz? Merak ettim, belki bir gün işim düşer” şeklinde üstü kapalı tehditte bulundu. Polisler de bu olaya tanıklık etti.