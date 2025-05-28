"Gece bekçisi olarak istihdam edin"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve UBP-YDP-DP Hükümeti'nin küçük ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kamuya yapılan yandaş istihdamlarına yeni bir boyut kazandırdı.

YENİDÜZEN'e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın iki yakınını işe aldığını, bir yakınının da ‘gece bekçisi’ olabilmesi için gerekli yerlere yazı gönderdiğine dikkat çekti.

Bengihan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arıklı’nın yeğenleri ‘geçici işçi’ kadrosunda işe gitmeden maaş alıyor. Hatta biri gece bekçisi olsun diye Arıklı yazı yazıyor. Böyle bir düzenle bu ülke nereye gidecek?” diye sordu, Arıklı'ya eleştirilerde bulundu.

Gece bekçiliğinin görevini tanımlayan KTAMS Başkanı Bengihan, gece bekçilerinin 24 saat işleyip, 72 saat boş kaldığını, maaşının da yüksek olduğunu aktardı.

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“Kamu kaynaklarını koltuk için fütursuzca dağıtıyorlar”