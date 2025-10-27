Gazzeli çocuklar da rahatça ve güven içinde uyuyabilsin diye çaldılar

Murat OBENLER

Farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve dünyadaki insanlıkla ilgili konularda da hassasiyetleriyle bilinen Miray Çakır, Sinem Sadrazam ve Püren Eda Gözer’den oluşan Myrrha Trıo bu kez de İsrail Devleti tarafından Gazze’de uygulanan soykırıma karşı Gazze halkına yardım sürecine katkı koymak amacıyla Işık Kitabevi’nin üst bölümündeki blckbrdsocial Cafe ile işbirliği içinde binanın damında bir bağış toplama konseri verdi. Tüm gelirinin ihtiyaç sahiplerine tıbbi bakım sağlamaya adanmış doctorswithoutborders (Sınır Tanımayan Doktorlar) adlı kuruluşa bağışlanacaktır.



Temel sağlık hizmetlerinin sağlanmasına katkı koymak için çaldılar

“En küçük iyilik bile büyük bir fark yaratabilir. Barışçıl bir dünya yaratmak için müzik ve barışçıl bir anlayışla birleşelim.” Sözleriyle konserin amacını ortaya koyan üçlü Johann Sebastian Bach'ın "Goldberg Varyasyonları" eserini icra etti. Uykusuzluk çeken Kont Kaiserling'in bu sorununu çözebilmek amacıyla Bach tarafından şipariş üzerine bestelenmiş ve Johann Gottlieb Goldberg tarafından ilk olarak icra edilen "Goldberg Varyasyonları" bu kez Lefkoşa’nın günbatımı eşliğinde Myrrha Trıo tarafından Gazze için icra edildi. Eser daha önce 23.Kuzey Kıbrıs Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Bellapais’te ile Mağusa Suriçi Derneği ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğiyle Mağusa’daki Çifte Mazgallar’da da icra edilmişti.