Gazimağusa’da uyuşturucudan 29 yaşındaki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bir evde yaptığı aramada içlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan muhtelif ebatlarda toplam 12 kâğıt parçası ile tütün ile karışık 5 sarma sigara tespit edilerek emare alındı.

Polis bültenine göre, dün 19.30 sıralarındaki olayda 29 yaşındaki erkek İ.Ç. tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

Ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen 4 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi saptandı.

Söz konusu kişiler tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da bir restoranda yangın çıktı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren Sushinn Restoran’ın mutfağında, muhtemelen mikrodalga fırında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı.

Polis bültenine göre dün 07.00 sıralarındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda mikrodalga fırın, iki fritöz ve tavan lambası yanarak zarar gördü. Çıkan duman ve ısıdan dolayı mutfak ile diğer odaların tavanı ve eşyaları da islendi.