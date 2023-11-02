Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nda korkutan kaza

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan elde edilen bilgiye göre:

Kaza, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde KH 760 plakalı aracıyla seyreden 67 yaşındaki Ö.Y.'nin yönetimindeki araç ile Dörtyol köyü istikametinden gelip, Dörtyol kavşağından Geçitkale istikametine gitmek için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapmak isterken, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki İ.B. yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Ö.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki G.A. ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İ.B. kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürdüğü öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.