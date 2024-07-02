Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza yapan 70 miligram alkollü sürücü tutuklandı
Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün kaza yapan alkollü sürücü tedavisinin ardından tutuklandı.
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Gazimağusa-Karpaz anayolunda önceki gün kaza yapan alkollü sürücü tedavisinin ardından tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Murat Kurum (E-39) 70 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KA 593 plakalı salon araçla Gazimağusa-Karpaz anayolunda Çayırova istikametinde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla attı.
Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Murat Kurum, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı.
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