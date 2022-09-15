Gazi Yüksel’in ‘Evvel Zaman Dışında’ adlı fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda bugün açılıyor

Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” isimli sergisi, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği ev sahipliğinde bugün açılıyor.

T&T Ercan Havalimanu İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Ümit İnatçı’nın küratörlüğünde düzenlenen sergide, Gazi Yüksel, mekânlara ve insan ilişkilerine değişik zaman katmanlarından sosyolojik bir gözle fotoğraf üzerinden bakarak, izleyiciye yaşanmışlıklar arasında bir karşılaştırma imkânı sunuyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergide yer alan eserler, Kıbrıslı Türklerin Facebook’ta paylaştıkları 1974 yılı öncesine ait monokrom anı fotoğraflarını kaynak alıyor.

Kendi zaman ve mekânından koparılarak şimdiki zaman ve mekânlarla buluşturulan eski anı fotoğrafları sürrealist hikâyeler ortaya koyan sergi 15 Ekim’e kadar devam edecek.

Gazi Yüksel: “Sergi araştırma, inceleme ve yorumlamaya dayalı”

Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel, “Evvel Zaman Dışında” fotoğraf sergisinin bir fotoğraf mühendisliği projesi olduğunu belirtti. Yüksel, projenin görüntü işleme programıyla gerçekleştirildiğini ve araştırma, inceleme ve yorumlamaya dayalı olduğunu kaydetti.

Serhat Özçelik: “Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, T&T Havalimanı İşletmeciliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kıbrıslı sanatçı Gazi Yüksel’in, “Evvel Zaman Dışında” adlı fotoğraf sergisinin uluslararası boyuta taşındığını belirtti.

Özçelik, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, kültürel ve sanatsal gelişime verdiği destekle yolcuların havalimanında geçirdikleri zamana değer kattığını ifade ederek, Ercan Havalimanı sergi salonunda yerli ve yabancı yolcuların her ay çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlere tanıklık ettiklerini ifade etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin ülkede sanata ve sanatçıya büyük önem verdiğini anlatan Özçelik, “Ercan Havalimanı’ndaki sosyal sorumluluk projeleri artarak devam edecektir. Havalimanları fonksiyonları gereği toplumun her kesimine hitap etmektedir. ‘Evvel Zaman Dışında’ adlı fotoğraf sergisi fotoğraf sanatçımız Gazi Yüksel’in emeklerini en güzel şekilde yansıtmaktadır” dedi.