Türkiye Muharip Gaziler Başkanı Maraş'ta çukura düştü!

Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Mağusa’da Kapalı Maraş Bölgesinde “ Lordos Otel binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yaya yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralandı. Tandoğan’ın düşmüş olduğu çukurdan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılması sağlandıktan sonra kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.