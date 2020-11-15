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Türkiye Muharip Gaziler Başkanı Maraş'ta çukura düştü!

Türkiye Muharip Gaziler Başkanı Maraş'ta çukura düştü!

Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı

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Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Mağusa’da Kapalı Maraş Bölgesinde “ Lordos Otel binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yaya yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralandı. Tandoğan’ın düşmüş olduğu çukurdan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılması sağlandıktan sonra kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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