Gaz kaçağı yangına neden oldu

Haspolat'ta bulunan bir öğrenci yurdunun mutfak bölümünde, bugün öğlen saatlerinde, gaz kaçağından dolayı yangın meydana geldi. Yangında, ocak, aspiratör, mutfak dolapları, elektrik tesisatı ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Polis soruşturmanın devam ettiğini belirtti.