Gatriyaba ile kahkaha dolu gece

Tiyatrocu Zalihe Susuzlu'nun yönettiği ve başrolünü oynadığı, Mahmut Anayasa'ın yazdığı “Gatriyaba” adlı tiyatro oyunu Lefkoşa‘da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Salon‘da ilk gösterimini yaptı.

Siyasal eleştirilerin komedi oyunu şeklinde izleyici karşısına çıktığı Gatriyaba, salonun tamamını dolduran seyirciler tarafından gece sonunda ayakta alkışlandı. Kahkahaların eksik olmadığı gecede oyun hem düşündürdü, hem güldürdü. Gatriyaba Ekim ve Kasım ayında da sahne almaya devam edecek.

Oyun tarihleri şöyle;

Lefkoşa: 21-22 Ekim

Mağusa: 7-8-10-12-14-15-17-19 Ekim

Güzelyurt: 5 Kasım (ODTÜ Kalkanlı)

Girne: 12 Kasım (GAÜ Spectrum)

Bilet almak için 0533 824 77 77–0548 861 83 03 numaralı telefonları arayabilirsiniz.