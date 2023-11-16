Garajda duran araçta kısa devre sonucu yangın çıktı

Kuzucuk’ta Ahmet Üçyıldız’a ait salon araçta aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangında araç ve garaj içerisinde bulunan diğer araç ve çeşitli eşyalar zarar gördü.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.50 sıralarında garaj içerisine park halinde bulunan DC 334 plakalı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda DC 334 plakalı araç ile yine aynı garaj içerisinde bulunan HD 880 plakalı salon araç, iki adet 1 kwt'lık jeneratör, bir adet ot biçme makinesi, bir adet odun kesme makinesi, iki adet bisiklet, muhtelif mutfak ve tamirat malzemesi, yaklaşık 12 adet çinko ve on adet ahşap mertek tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele-Ardan Anayolu’nda trafik kazası.. yaralanan olmadı

İskele - Ardahan Anayolunun 2-3 km’leri arasında bugün saat 06.30 sıralarında sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Ihar Kavalenka’nın (E-59), yönetimindeki VM 669 plakalı jeep araç ile İskele istikametinden Ardahan istikametine doğru seyrettiği sırada çöplük kavşağına geldiğinde yolun sağından yoldan çıkarak, taşa ve toprak sete çarpıp takla atmasıyla meydana geldi. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.