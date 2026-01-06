GALERİ KURŞUNLANDI: 2 YARALI!

Başkent Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto isimli iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve motosikletli olduğu iddia edilen bir şahıs, galeri önüne gelerek iş yerine ateş açtı.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği Lefkoşa Kaymaklı bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili gelişmelerin, resmi makamlarca yapılacak açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

