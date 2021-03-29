TRT'nin "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi için Türkiye'den gelecek protokol ile birlikte 400 kişilik etkinlik yapılması planı Meclis'te gündem oldu. Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, "Bulaşıcı Hastalıklar"la ilgili kuralları hatırlattı, Başbakan ve Sağlık Bakanı'na çağrı yaptı: "Ya tüm etkinliklere izin verecek, ya bunu da durduracaksınız"

Ülkede tiyatro ya da eğlence mekanlarına toplu etkinlik izni verilmediği bir dönemde, bir dizinin galası için böyle bir hazırlık yapıldığını söyleyen Özersay, kuralların dışına çıkılan bu yönde uygulamaların, devlete güven duygusunu ortadan kaldırdığını da sözlerine ekledi.

Özersay, “Bir yanda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu bin bir zorlukla online oyun gerçekleştirirken diğer yanda böylesi bir pandemi ortamında bir başka ekibe gala gecesi düzenleme hazırlığı yapabiliyor. Alınan yasak kararları sadece bir kesim için midir? Eğer böylesi bir gala gecesi düzenlemek yasak değilse neden tiyatroları, konserleri ya da eğlence mekanları ile yeni bir karar almıyorsunuz?” şeklinde konuştu.

"Üst Kurul kararları sadece Kıbrıslı Türkler için midir?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Kıbrıslı Türk sanatçıların yok sayıldığı bir dönemde TRT tarafından hazırlanan dizinin gala gecesi düzenlemesine tepki göstererek “Üst Kurul’un kararları Kıbrıslı Türkler için mi geçerlidir? Olacak bir şey değil yaptıklarınız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hiçbir pandemi kuralına uymadan söz konusu dizinin setini ziyaret ettiğini de hatırlatan Erhürman hükümete “Aldığınız kararlar herkes için midir? Yoksa sadece KKTC vatandaşlarını mı kapsamaktadır?” diye sordu.

Muhalefet vekilleri: Kalabalık etkinlik yasak / Saner: Mecliste de 50 vekil var

Muhalefet milletvekillerinin TRT dizisinin 2 gün sonra düzenlenecek gala gecesine ilişkin sorguladığı Başbakan Ersan Saner ise, meclisin de 50 vekille toplandığını, mecliste de pandemi kurallarına uyulmadığını söyledi.

Gala gecesinde mesafe kurallarının hiçe sayılacağından endişe eden ve kalabalık etkinlik yapma yasağına dikkat çeken muhalefet milletvekillerine cevap veren Saner “restoranların açık olmasını” örnek gösterdi, “Bu nedenle her 5 metre kareye bir kişi gelecek şekilde toplanılabilir” dedi.

Kalabalık toplantı yapılmasının yasak olduğunu hatırlatan vekillere yeniden cevap veren Saner, kuralları bilmeden konuştuğuna ilişkin eleştirileri yanıtlamadan kürsüden ayrıldı.