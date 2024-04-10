Fritöz içerisindeki yağ aşırı ısındı, yangın çıktı

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinde, saat 11.25 sıralarında, fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu Sanayi tipi fritöz ile davlumbaz yanarak, iş yeri içerisindeki yiyecek ve içecekler kullanılmaz hale gelirken, duvarlar ve eşyalar ise islenmek suretiyle hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.