Freedom Candlemaker’in "Ageless” adlı rüyasına ortak olduk

Murat OBENLER

Bir yıl içine yayılan ve her yıl tekrarlanarak “Hiç Bitmez” konseptiyle Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin bir alt bölümü olarak süren kültür ve sanat projesi bu kez Kıbrıslı şarkıcı-söz yazarı Freedom Candlemaker'ı ağırladı. Yıl içinde çıkması beklenen "Ageless” (Zamansız,zamandan bağımsız) adlı albümünün bir ilk tanıtımı niteliğinde de olan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 12 Ocak Cuma gecesi gerçekleşen konserde Freedom Candlemaker kendisinden beklendiği gibi müzik ile dans, görsel video ve ışığı çok iyi birleştirerek psychedelic ve ezoterik pop, elektronika ve nu-folk türleri arasında kusursuz bir şekilde seyahat eden bir müzikal yolculuğu sanatseverlerle paylaştı.

Gerek çift klavye ve kuyruklu piano kullanımı gerek üç gitar( iki elektronik ve bir bas), iki flüt ve üç vokal kullanımı ile sahnede hem geniş bir ses ve müzikal renge ulaşan Freedom Candlemaker hem de dans kullanımı ile müzik ile tiyatral öğeleri birleştirerek adeta her parçayı bir canlı işitsel-görsel gösteriye dönüştürdü. Kendisinin giydiği özel tasarım ve gösterişli kıyafetin tersine orkestranın sade beyaz kıyafetlerle sahnede yer alarak bir hayatın ve ruhun sadeliğini seyirciye vermek isteyen sanatçı dans kareografileriyle de bu fikrini destekledi.



Zengin enstrüman ve vokal kullanımı

Vokal, elektrik basta Freedom Candlemaker, Vokal, flüt, klavyede Nama Dama, Vokal, flütde Cemre Arca, Klavyeler, piyanoda Orestis Benekas, Vokal,elektro gitarda Odysseas Tziritas, Elektro gitarda Alexandra Astraiou Karydi, Davulda Nikolas Tsangaris, Danslarda Sofia Irakleous, Ioli Kaskani ve Ses mühendisliğinde Stefanos Pontos’ta oluşan bir ekiple projesini sanatseverlere sunan sanatçı insanlığın ruhsal özgürleşmesini ve içsel gücümüzün farkına varılmasını ifade eden şarkılardan oluşan eşsesli çalışmasında basit bir varoluş durumuna doğru dönüştürücü yolculuğunu yorulmadan sürdürürken, geleneksel zaman ve çürüme algılarını da yapıbozumuna uğratıyor.



Eski ve yeni parçaları buluşturan gösteri

Konserde 2024’de çıkacak "Ageless” albümü yanısıra önceki albümleri “Now Happiness” ve “Beaming Light”den bazı parçalar ile “Gold”, “I am Love”, “The Win” ve “Resurrection” adlı teklilerini icra eden sanatçı gösteri bitiminde uzun süre seyirciden alkış alırken tekrardan sahneye gelerek ekstra bir parça daha seslendirdi.

Uluslararası Lefkoşa Festivali(LUF), Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından desteklenerek Lefkoşa Belediyesi ve Nicosia For Art tarafından organize ediliyor. ECOMMBX tarafından sunulan festival Lefkoşa Belediye Tiyatrosu başta olmak üzere başkentin farklı mekanlarında sanatseverlerle buluşmaktadır.