“Fotoğrafa Adanmış Bir Ömür – Foto ŞIK” sergisine büyük ilgi

Türkiye’nin en önemli fotoğraf etkinliği 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 3-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzyılın İzleri” teması ile gerçekleştirilen etkinlikte Türk fotoğrafının duayenleri Ozan Sağdıç, İbrahim Zaman, Gültekin Çizgen de yer aldı. Festivalin bu yılki Onur konuğu Merih Akoğul olurken, birçok sergi açılışı gerçekleştirildi, ustalarla söyleşiler ve sunumlar yapıldı.

Büyük bir katılımla ve fotoğraf adına son derece keyifli ve verimli geçen etkinlikte, sanatçıların farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar ve fotoğrafa olan yaklaşımları katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Etkinlikte ayrıca Bursa’lı sanatçı Erkan Can ile “Bursa’ya Dair Sanatın İzleri” söyleşisi gerçekleştirildi.

Ülkemizin üretken fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit de13. Bursa Fotoğraf Festivali’nde “Fotoğrafa Adanmış Bir Ömür – Foto ŞIK” isimli sergisi ile yer aldı. Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın altın çağına (1948 – 1974) damga vuran beş önemli fotoğrafçıdan biri olan ve bugün 95 yaşında asırlık bir çınar Mehmet Rifat ŞIK’kı yansıtan kişisel sergisine gösterilen ilgi ve yaklaşımdan dolayı son derece mutlu olan Gökyiğit, sergisinin tüm ustalar, fotoğraf sanatçıları ve katılımcılar tarafından ziyaret edildiğini, hepsinin de Foto ŞIK ile ilgili verdiği bilgilerden etkilendiğini söyledi.

Böylesine uzun soluklu projelerin önemine ve değerine vurgu yapan Gökyiğit, Foto ŞIK’kı, 2009 – 2023 yılları arasında, ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği stüdyosunda fotoğrafladığını; Foto ŞIK’kın fotoğrafçılık zevkinin ancak ve ancak siyah-beyaz fotoğrafta bulunabileceğine olan inancı nedeniyle de sergide yer alan fotoğrafları siyah-beyaz olarak düzenlediğini belirtti.

Kendisi için eski dostlarla tekrardan buluşma, yeni dostlar edinme, fotoğraf adına birçok güzelliği yaşama adına dolu dolu geçen 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden çok güzel anılarla ayrıldığını sözlerine ekleyen Gökyiğit, ülkemizde de böylesine önemli sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.