Fortress Bank'ın izni iptal!: "Suç niteliği taşıyan işlemler gerçekleştirdi"

Merkez Bankası Yönetim Kurulu “Fortress Bank IBU Ltd”nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre, Merkez Bankası, söz konusu izni “41 /2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası'nın 22'nci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca iptal etti”

İptal kararında söz konusu şirketin; “verilen sürelere, uyarılara ve Merkez Bankası kararlarına rağmen aykırılıkları gidermediği ve eksiklikleri tamamlamadığı gibi yeni tesis edilen işlemlerle de, aykırılıkları devam ettirdiğinin tespit edildiği vurgulandı. Kararda şirketin; “uluslararası bankacılık teamüllerine uygun faaliyet göstermediği, gerekli bildirimleri yapmadığı ve hesaplarda gerçek yararlanıcıyı gizlemeye yönelik işlem tesis ettiği, Merkez Bankası'nı yanıltma niyetiyle gerçeğe aykırı olduğuna kanaat getirilen belge sunduğu, beyanda bulunan ve telafisi mümkün olmayan, suç niteliği taşıyan işlemler gerçekleştirdiği” belirtildi.