‘Forklift kazası’ sanığına 3 yıl 6 ay hapislik!

Güzelyurt'ta meydana gelen iş kazasında, Narenciye Fabrikası’nda kullanımındaki forkliftle 69 yaşındaki Fatma Taşçı’ya çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan 25 yaşındaki sürücü Rıdvan Güzel 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı.

Kararda Aksun önemli noktalara değindi.

Başkan Fadıl Aksun, sanığın adaletin tecellisine koyduğu katkı, yaşı, bakmakla mükellef olduğu başka kişilerin varlığı, sabıkasız oluşu ve Fatma Taşçı’yı kurtarmak için koyduğu katkının yanı sıra, işverenin kazanın önlenmesindeki kusurlarının da dikkat alındığını açıkladı.

‘İş sağlığı ve güvenliği prensiplerine uyulsaydı, kaza kolayca önlenirdi”

Kazanın iş sağlığı ve güvenliği yasa ve prensiplerine aykırı davranışlar sonucunda meydana geldiğine işaret eden Yargıç Aksun, bu kural ve prensiplere uyulmuş olsaydı, kazanın da kolayca önlenebileceğini vurguladı.

“Ekonomik refah için üretimin esas olduğu ortadadır ancak iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmeden yapılan üretim emeğe saygısızlıktır ve kamu vicdanını rahatsız eder. Hiçbir maddi kazanım insan yamanından değerli görülemez” diyen Yargıç Aksu, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza takdir edilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yargıç Aksun, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

22 Mayıs 2022 tarihinde Güzelyurt Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, Rıdvan Gülmez'in kullanımındaki portakal yüklü Forklif araç, fabrika içerisinde çalışan 69 yaşındaki Fatma Taşçı'ya çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti. Forklif şoförü Rıdvan Gülmez ise olay sonrası tutuklanmıştı.

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