FOGEM, Polonya’daki Altın Balta Festivali’nde ödül kazandı

Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Polonya’nın Zakopane kentinde bu yıl 56’ncısı düzenlenen Altın Balta Dağ Festivali’ne katıldı. Festivalde, Artistik Stilize Dalında en yüksek puanı alan FOGEM ekibi, Gümüş Balta ödülünün sahibi oldu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, FOGEM ekibi, artistik dalda sergilediği performansın jüri takdiriyle Artistik Stilize Dalına taşınmasının ardından bu kategoride yarışan yedi ekip arasında en yüksek puanı aldı.

Festival komitesi tarafından, bu dalda taban puana ulaşılamadığı gerekçesiyle birincilik ilan edilmezken, FOGEM’in elde ettiği en yüksek puan Gümüş Balta ile ödüllendirildi. Geleneksel kategoride ise çift Altın Balta ödülü verildi.

Müzik yarışmasında da birincilik ödülü

Etkinlik kapsamında düzenlenen müzik yarışmasında da, solo enstrüman performans dalında ülkeyi temsil eden Kamil Kaya, “Al Yemeni Mor Yemeni” adlı eseriyle birincilik ödülüne layık görüldü.