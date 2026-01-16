Fizyoterapistler Derneği, sağlık politikalarına yönelik temaslar gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu, sağlık politikalarına yönelik resmî makamlar nezdinde temaslarda bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu, fizyoterapi mesleğini doğrudan ilgilendiren mevcut ve planlanan düzenlemeler çerçevesinde yapılan temaslarda Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile bir araya geldi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, fizyoterapistlerin sağlık sistemi içerisindeki görev, yetki ve sorumluluk alanları, sahada karşılaşılan yapısal sorunlar ve yapılması planlanan düzenlemelerin mesleğe etkileri ele alındı.

Fizyoterapinin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir bileşeni olduğu vurgulanan görüşmelerde, mesleğin bilimsel ve kamusal değerinin mevzuat düzeyinde güçlendirilmesinin gerekliliği ifade edildi.

Ardından Başbakanlık ile yapılan görüşmelerde de, toplum sağlığını önceleyen sürdürülebilir bir sağlık sistemi için fizyoterapi hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk ve tek fizyoterapist milletvekili olan Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile yapılan görüşmelerde ise, fizyoterapi mesleğinin mevcut durumu, yasal ve yapısal ihtiyaçları ile mesleğin sağlık sistemindeki konumunun güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri kapsamlı biçimde ele alındı.

Emre Çalışkan, Kıbrıs’ın kuzeyinde görev yapan fizyoterapistlerle bir araya gelerek, mesleğe ilişkin güncel gelişmeleri ve ortak ihtiyaçları istişare etti.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu, “Sağlık alanında yürütülen düzenleme çalışmalarını yakından takip etmeye, mesleğin hak ve yetkilerini kararlılıkla savunmaya ve fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki yerini güçlendirecek yapıcı katkılar sunmaya devam edeceğini” belirtti.