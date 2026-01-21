Fırtına, gece yarısından itibaren cumaya kadar sürecek
Meteoroloji Dairesi, gece yarısından itibaren taurusta kuvvetli rüzgar beklendiği uyarısı yaptı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, gece yarısından itibaren taurusta kuvvetli rüzgar beklendiği uyarısı yaptı.
Meteoroloji Dairesi'ne göre, bölge denizlerinde taurusta esen rüzgarın zamanla fırtına (8 Bofor), yer yer de kuvvetli fırtına (9 Bofor) kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın cuma günü 12.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
Bu haber toplam 317 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, fırtına uyarısı