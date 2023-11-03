"Filistin halkına yapılan bu zulmü lanetliyoruz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Gazze'de 7 ekim'den bu yana 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere toplamda 9 bin 61 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, savaşın durması yönünde çağrı yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı açıklamada, "Acımasızca vurulan, elektriksiz, susuz, gıdasız, yakıtsız, ilaçsız, okulsuz, evsiz, yurtsuz bırakılan Filistinlerden kaçının daha hayatını kaybetmesi gerekiyor bu savaşın durması için?" sorusunu yöneltti.

Maviş'in açıklaması şöyle:

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar binlerce anne çocuklarını kucaklarda değil, tabutta taşıdı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılara başlamasından bu yana Gazze'de 3.760'ı çocuk olmak üzere 9.061 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM İnsani Yardım Ofisi, 7 Ekim'den bu yana İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 34'ü çocuk olmak üzere en az 123 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hem Filistinli hem de İsrailli anneler çocuklarını tabutta taşıdı ve taşımaya devam ediyor. İsrail saldırılarında her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk hayatını kaybediyor. Dünya sadece izliyor.

Savaşı yaşamış bir toplumun evlatları olarak, toplumsal çatışmalar nedeniyle evladını kaybeden anneler, babasını kaybeden çocukların gözü yaşlı bırakıldığı bir coğrafyada, hala daha kayıplarımızı aradığımız bu topraklarda, Filistin halkına yapılan bu zulmü, okulların, hastanelerin yıkılmasını, çocukların öldürülmesini lanetliyoruz.

Hamas’ın yaptığının kabul edilir yanı olmadığı gibi, Hamas’a karşı durmak bizi İslam karşıtı yapmaz. Düzenli bir ordu gibi davranmayan, savaş suçu işleyen, orantısız güç kullanan, bile isteye okulları, hastanelere bomba atarak çocukları öldüren İsrail devletine karşı durmak da bizi anti-semitist yapmaz.

Acımasızca vurulan, elektriksiz, susuz, gıdasız, yakıtsız, ilaçsız, okulsuz, evsiz, yurtsuz bırakılan Filistinlerden kaçının daha hayatını kaybetmesi gerekiyor bu savaşın durması için?

Sn. Hristodoulidis, acılar yaşamış, evlatlarını kaybetmiş, hala kayıplarını arayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs’ın çekimser kalmayı bırakıp net bir tavır alması için kaç Filistinli annenin çocuklarını "tabutta taşıması" gerekecek?

Sn. Metsola, Sn. Leyen, Sn. Gutteres, acil insani ateşkes, Gazze'ye doğrudan insani yardım sağlanması ve tüm rehinelerin iadesi için inisiyatif almanız için Filistin halkının yaşadığı bu savaş suçunun ne kadar korkunç olması gerekir?

Sn. Metsola, Sn. Leyen, Sn. Gutteres, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik göstermeniz gereken çaba gibi Filistin halkının da yanında olmalısınız.