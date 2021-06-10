Fileleftheros :“Truva Atı” Kıbrıs’tan Geçti”

Kıbrıs’ın güneyinin, Europol, FBI ve diğer güvenlik birimlerinin dünya çapında organize bir örgüte karşı gerçekleştirdiği büyük bir operasyona karıştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Truva Atı” Kıbrıs’tan Geçti” başlıklı haberinde, bahse konu operasyon neticesinde, organize örgüte mensup binlerce üyenin mesajlarına ulaşıldığını ayrıca 18 ülkede, 32 ton uyuşturucu, 250 silah, 55 adet lüks araç, 148 milyon dolar nakit para ve kripto para ele geçirildiğini yazdı.

Kıbrıs’ın adının operasyonda nasıl geçtiğini ele alan gazete, Avustralya basınında çıkan haberlere atıfta bulunarak makamların, “Truva Atı” olarak Türk kökenli Avustralyalı 42 yaşındaki Hakan Ayık’ı kullandığını, Ayık’ın çetelere mesajlaşma ve fotoğraf teatisinde bulundukları özel telefonlar sattığını yazdı.

Ayık’ın yüklü miktarda uyuşturucu ithalatı nedeniyle 2010 yılında Avustralya makamları tarafından arandığını anımsatan gazete, Ayık’ın o dönemde Hong Kong’da bulunduğunu, oradan da Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye kaçmayı başardığını belirtti.

Gazete, Ayık’ın o dönemde hakkında uluslararası tutuklama emri bulunmasına bağlı olarak güneyde yakalandığını, ödediği teminatın ardından geçici bir süre için serbest bırakıldığını, daha sonra ise kuzeye geçerek Türkiye’ye kaçtığını iddia etti.

Hakan Ayık’ın istemeden, operasyon kapsamında sorgu makamlarının “Truva Atı” olduğunu belirten gazete, Avustralya makamlarının, Ayık’ın hayati tehlikesinin bulunduğunu addederek en yakın Avustralya elçiliğine teslim olması çağrısında bulunduğunu da yazdı.

Gazete operasyonun dünya basında da yer alan ayrıntılarına, geniş bir şekilde yer verdi.