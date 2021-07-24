Fikri’nin akustik halleri bir başka güzel oluyor

Murat OBENLER

Şarkı sözü yazarı ve müzisyen kimliğini oldukça iyi ve harmonik bir şekilde taşıyan ve müzik kariyerindeki sağlam adımlarla ülkemiz sanatını Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil eden Fikri Karayel, Temmuz ayı ortalarında çıkan 2.stüdyo albümü “Uzaktan” sonrasında ilk kez sevenleriyle Ilgaz’daki Gillham Vineyard’da gerçekleşen akustik bayram konserinde buluştu. Bir yandan 9 parçalık “Uzaktan” albümünü çıkarmanın heyecanını yaşayan genç sanatçı bir yandan da akustik konseri ile ülkesindeki hayranlarıyla hasret gidermek ve bayram cışkusunu birlikte yaşama imkanı buldu. Çelloda Güray Nuray’ın eşlik ettiği Karayel kendi deyimi ile hayatının en akustik konserine imza attı.



Fikri’den yeniler,hitler ve sevdiği başucu şarkıları

Yeni albümünden “Ne güzel oldu”, “Uzaktan” gibi parçalar yanısıra hit olmuş “Yol” ,Hayal Edemezsin” gibi şarkılarını da sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Karayel, çok fazla konserlerinde çalma imkanı bulamadığı Türkiye’den ve dünyadan çok sevdiği şarkıları da akustik gecede seslendirdi. Karayel’in özellikle Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği yorumları daha fazla alkış aldı.



Fikri’nin akustik halleri de beğeni topladı

Sahnede çok kıpır kıpır haline alıştığımız Fikri Karayel’in başta sonra sandalyede gitar ve vokal yaparken gören hayranları konser sonrası akustik Fikri’yi de çok sevdiklerini dile getirdiler.