Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, “O zaman bu kararlar değişmedikçe, federasyon dışındaki bir formülü ileri sürmeniz, karşınızdakinin samimi olup olmamasından bağımsız olarak, sizi çözümün değil, çözümsüzlüğün tarafı haline getiriyor. (Bu arada, “merak etmeyin, ben BMGK kararlarının kısa sürede değiştirilmesini sağlayacağım” diyeni henüz duymadım” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Kıbrıs’ta çözüm formülü, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondur diyor. Bu kararları beğenmemek veya kararlara uymamak elbette mümkün. Ama BM Genel Sekreteri’nin bu kararlar dışında bir yetkisi yok.

Yani BMGK kararları değişmedikçe BM Genel Sekreteri’nin resmi düzeyde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondan başka bir şeyi görüşmesini/görüştürmesini beklemek mümkün değil.

O zaman bu kararlar değişmedikçe, federasyon dışındaki bir formülü ileri sürmeniz, karşınızdakinin samimi olup olmamasından bağımsız olarak, sizi çözümün değil, çözümsüzlüğün tarafı haline getiriyor. (Bu arada, “merak etmeyin, ben BMGK kararlarının kısa sürede değiştirilmesini sağlayacağım” diyeni henüz duymadım!)

Yani doğru soru aslında “federasyon mu iki devletli çözüm mü” değil. Doğru soru şu: “Federasyon mu, çözümsüzlük mü”?

Dolayısıyla “çözümsüzlük çözümdür” diyorsanız bundan çekinmemek lazım. Bunu açıkça söylemek ve takdiri halka bırakmak en güzeli!