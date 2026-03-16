Fatma Akilhoca’nın yazdığı “Bal Arısı MİMİ” adlı çocuk kitabının ikinci baskısı yapıldı.

Khora Kitap Cafe’den verilen bilgiye göre, okul öncesi çağına ve ilkokul çocuklarına hitap eden “Bal Arısı MİMİ”, dostluk, yardım severlik, iş birliği gibi temaları ele alıyor.

Orman yangınları konusunu da işleyen kitap, oyun oynamayı çok seven ancak sorumluluk almayı reddeden "MİMİ" karakteri üzerinden çocuklara mesajlar veriyor.

Khora Yayınlarından çıkan kitabın resimlerini Yağmur Bayhanlı, tasarımını Ömer Tatlısu, yayına hazırlanmasını ise Nazen Şansal üstlendi.

Kitap, Işık Kitabevi’nden temin edilebiliyor.