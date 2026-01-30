Fatih Ürek hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'ten acı haber geldi.

Kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Ürek hayatını kaybetti. Ürek'in 15 Ekim'den bu yana tedavi yoğun bakımda sürüyordu.

Geçmişte Kıbrıs'ta da bir çok kez sahne almıştı.

20 DAKİKA CRP MÜDAHALESİ YAPILMIŞTI

Evinde kalp krizi geçiren Ürek'e ambulans ekini 20 dakika CRP (kalp masajı) yapmıştı. Ürek için hastaneden yapılan açıklamada herhangi bir hasarın olup olmadığı takip edildiği belirtilmişti.