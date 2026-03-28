Farklı meselelerden 3 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı

Girne, Gazimağusa ve Lapta’da dün ve bugün meydana gelen olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Girne’de trafikte darp

Girne’de Ahmet Hamdi Sokak’ta trafikte yaşanan tartışma sonucu H.Y.’yi (E-45) göğsünden ittirip yere düşürerek sağ elindeki bir parmağının kırılmasına neden olan F.A. (E-24) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Hastanede rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı

Bugün saat 03.30 sıralarında Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis Bekleme Salonu’nda alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren A.Y. (K-20) ile Y.Y. (K-26) ise suçüstü tutuklandı.

Lapta’da muşka ile yakalandı

Öte yandan dün Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi’nde G.A.A.A. (E-28), 160 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle suçüstü tutuklandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada tecavüz-i alet olarak muşka bulunduğu ve emare alındığı belirtildi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.