Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık’a hapis cezası

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan Falyalı'nın korumalarından Türkistan Gülce’ye 4, Halil Işık’ ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Saldırı gecesi, olay yerinde havaya ateş açma ve polise yalan ifade verme suçlarıyla yargılanan Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı, Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, Türkistan Gülce'ye 4 yıl, Halil Işık'a 3 yıl hapis cezası verildi.

Cezaevinde bekletiliyorlardı

Şubat ayında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık, yargılanma sürecini cezaevinde bekliyordu.