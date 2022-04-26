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Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık’a hapis cezası

Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık’a hapis cezası

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan Falyalı'nın korumalarından Türkistan Gülce’ye 4, Halil Işık’ ise 3 yıl hapis cezası verildi.

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan Falyalı'nın korumalarından Türkistan Gülce’ye 4, Halil Işık’ ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Saldırı gecesi, olay yerinde havaya ateş açma ve polise yalan ifade verme suçlarıyla yargılanan Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı, Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, Türkistan Gülce'ye 4 yıl, Halil Işık'a 3 yıl hapis cezası verildi.

 

Cezaevinde bekletiliyorlardı

Şubat ayında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık, yargılanma sürecini cezaevinde bekliyordu.

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