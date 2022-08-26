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Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Dava 2 Eylül’e ertelendi

Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Dava 2 Eylül’e ertelendi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ö.T., V.S. ve M.Ç. bugün mahkemeye çıkarıldı, dava 2 Eylül tarihine ertelendi.

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İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ö.T., V.S. ve M.Ç. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme davayı 2 Eylül Cuma gününe erteledi.

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