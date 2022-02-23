Falyalı cinayeti Şişli Kaymakamı’nı görevden etti!

İstanbul - Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, avukat oğlunun Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetinin şüphelilerinden birinin avukatlığını yapması nedeniyle görevden alındı.

Şişli Kaymakamı olarak görev yapan Ali Fuat Türkel'in avukat olan oğlu Atalay Burak Türkel'in Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti şüphelilerinden birinin avukatlığını yapması nedeniyle görevden alındığı ortaya çıktı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevden alınan Kaymakam Türkel, Bitlis Valiliği'ne Hukuk Müşaviri olarak atandı. Bu atama nedeniyle Türkel emekliliğe ayrılma kararı aldı. Türkel, İstanbul Valiliğine emeklilik dilekçesi verdi. Halk TV’nin telefonla ulaştığı ve yaşanan süreci sorduğuavukat Atalay Burak Türkler, "Konuya ilişkin konuşmam doğru olmaz" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Kaymakam Ali Fuat Türkel'in avukat olduğunun aldığı bir dosya nedeniyle görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Yargıdaki en önemli konulardan birinin avukatın müvekkili ile özeleştirilmemesidir. Bu durum savunma açısından çok kısır bir bakış açısı oluşturur" dedi.

'Yaşanan olaydan utanç duydum'

Avukatın müvekkili ile özleştirilmesinin savunma hakkını tanımamak, ona saygı göstermemek anlamına da geldiğine dikkat çeken Durakoğlu özetle şunları söyledi: "Bir hukuk devletinde savunma hakkı olmazsa yargılamadan bahsedilmesi mümkün değildir. Savunma yargının kurucu unsurudur. Onun temsilcisi de avukatlardır. Böyle bir çerçeve içerisinde baktığınızda yaşanan olaydan bir avukat ve İstanbul Barosu Başkanı olarak utanç duydum. Bir kaymakamın oğlu ile ilgili olarak böyle bir karar alınması kökten yanlıştır. Bu haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum."

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