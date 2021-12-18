Fabrikalar 5 gün için üretim yapacak

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşen un fabrikası sahipleri, Bakanın sektörün diğer temsilcileriyle de görüşüp konuyu tekrar gözden geçireceği sözünden dolayı, un arzında sıkıntı yaşanmaması adına kapattıkları fabrikalarını Pazartesi günü sadece 5 gün için yeniden açacak.

Fabrikaları sahiplerinin yaptığı yazılı açıklamada, yerli un fabrikaları olarak Tarım Bakanlığı’nın un ve unlu mamüllerin ithalatını serbest bırakmasının ardından bu sabah itibariyle üretimi durdurarak fabrikaları kapatmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi;

“Bunun gerekçelerini de gerek dünkü basın açıklamamızda gerekse bugün Arun fabrikasının önünde basına yaptığımız açıklamada ayrıntılarıyla belirttik.

Haftalardır devam eden sürecin sonunda ne yazıkki; halkımızın ekmeğe daha ucuz şekilde ulaşması, devletin alacağı birkaç kararla mümkünken, ithalat yolunun açılması bizi de üretimi durdurmak zorunda bıraktı.

Bugün Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Müsteşarıyla yaptığımız görüşmelerde, bu kararın alınmasını isteyen ve destekleyen fırıncıların dışında, ithalat politikasıyla ilgili görüşlerini sunmak üzere sektörün büyük kısmını oluşturan diğer fırıncılarla da görüşecekleri bilgisini aldık.

Bu süreçte de hali hazırda un ithalatı yapılmayacağından dolayı halkımızın mağdur olmaması adına fabrikalarımızı Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açacağımızı ve üretim yapacağımızı bildiririz.

Tarım Bakanlığı ve hükümetin, yerli üretimi devam ettirecek kararlar almasını bekler, saygılarımızı sunarız.” (Özgür Gazete)