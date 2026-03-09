F-16'LAR ERCAN'A GELDİ

Türkiye'nin gönderdiği 6 adet F-16 tipi savaş uçağı, Ercan Havalimanı'na ulaştı.

Söz konusu uçakların, havalimanındaki özel bir noktada konuşlandırılacağı öğrenildi.

TC Savunma Bakanlığı, uçaklarla beraber "hava savunma sisteminin de" konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "ihtiyaç olması halinde ilave tedbirlerin alınabileceği" belirtildi.

Uçakların geri dönüş tarihi bilinmiyor.

Önceki Pazar gecesi Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur Üssü'ne Lübnan üzerinden düzenlenen ve İran yapımı oldukları açıklanan İHA saldırısı sonrası Adanın çevresi askeri varlıklarla donatılmış durumda.