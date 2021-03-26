Eylül 2020’ye ait ek mesailer bugün ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Eylül 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Ekim 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve 6066 kişiye toplam, 16 milyon 385 bin 720 TL 92 kuruş brüt ödeme yapılığını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kalan mükellefiyetler ise varılan uzlaşı ve planlamaya göre önümüzdeki aylarda ödeneceğini açıkladı.