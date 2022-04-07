Eylem sonuç verdi: Komite çalışmasını durdurdu

MUHALEFET VE BELEDİYE EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ, KOMİTE ÇALIŞMALARI DURDU, GREV ASKIYA ALINDI

Belediye reformunun görüşüleceği İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin bu sabahın ilk saatlerine kadar süren toplantısında hükümet vekilleri ile muhalefet vekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Bu sabah saat 01.30’da tamamlanan toplantıda tasarı üzerinde konsensus sağlanmaya çalışılması amacıyla komite çalışmalarının durdurulması ve Mecliste temsil edilen parti başkanlarının önümüzdeki Salı günü bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından eylemdeki belediye araçları Meclis önünden kaldırıldı.

BES ise, bu sabah saat 02.00’de yaptığı açıklamada belediyelerin bugün için aldığı süresiz grev kararının askıya alındığını duyurdu.

DEV-İŞ: GREV KARARIMIZI ASKIYA ALDIK

Dev-İş tarafından; “5 siyasi partinin de uzlaşısı neticesinde, mevcut yasa tasarısı oylanmayıp haftaya Salı gününe kadar uzlaşı zemini aranacağından, ilan edilmiş olan grevimiz, haftaya Salı gününe kadar askıya alınmıştır” şeklinde açıklama yapılarak, bugün BES ile birlikte tüm belediyelerde gerçekleştirilecek eylemin askıya alındığı duyuruldu.