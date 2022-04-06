Komitedeki kavga medyaya yansıdı

Meclis Komitesi'nde yaşanan krizin ardından toplantıdan ayrılan Başbakan Sucuoğlu ve hükümet heyeti tekrar Meclis'e geldi. Komite toplantısının yeniden başladı. Muhalefet yasa tasarısının madde madde tartışılmasını isterken, hükümet kanadı bundan kaçınıyor.

Ne olmuştu?

Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü Meclis Komitesi'nde gergin anlar yaşandı. Komite görüşmesine ara vermek isteyen hükümet yetkililerine muhalefetteki vekiller tepki gösterdi.

Milletvekilleri, görüş, öneri ve sorularının hükümet tarafınca ciddiye alınmadığını paylaştı.

Komite toplantısına ara verilmişti.

İşte milletvekillerinin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar:

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers:

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa tasarısı ile ilgili komite görüşmesinin beş buçuk saat geç başlaması yetmezmiş gibi muhalefetin altı saattir hiçbir sorusuna dişe dokunur, tatmin edici bir yanıt gelmedi. Bu reformla hedeflenen nedir? Birleşmelerin kriteri nedir? Birleşmeler hizmet kalitesini veya verimliliği nasıl artıracak? Ne yapılacak da belediye sayısının azaltılması ile “reform” yapılmış olacak? Soru çok ama cevap yok!

Hükümet reformu oldu bittiye getirmeye çalışıp ülkeyi kaosa sürüklerken, her şey yolundaymış gibi bir yandan da görevden almaya ve yeni atamalar yapmaya son sürat devam ediyor. Köy yanar deli taranır misali!"

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars:

"12 saattir Meclis’te sözde Yerel Yönetimler Reformu’na ilişkin yasa tasarısının makul seviyede tartışılması için çalışıyoruz. Paydaşların toplantıya katılımını, Ülkesel Fizik Planı çerçevesinde yapılan yerleşim stratejilerinin dinlenmesi için ŞPO’nun dinlenmesini talep ediyoruz. Herhangi bir veriye dayanmayan, kriter belirlenmeden, halka rağmen siyasi ve seçime yönelik saiklerle belediyelerin sayısı üzerinden yapılan pazarlıklara itiraz edip ( belediyelerin özerkliği, kurumsal kapasitesi, yetki ve sorumluluklarının ortaya konulması, gelir kaynaklarının değerlendirilmesi , mali ve idari yapısı gibi konularda ) yasaya katkı koyma taleplerimizi komite başkanı dinlemiyor, “biz yaptık oldu” anlayışı ile memleketi kaosa sürüklemekten çekinmiyor.

Bu saatlerde Meclis’te hukuk adına, demokrasi adına, yasama faaliyetleri adına “ bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa oluyor. Pes doğrusu !"

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

"Hiç bir kriter yok! 6 saattir sorduğumuz sorulara Bakan ve hükümet vekilleri tek bir cevap veremedi. Zaten komitede oturdukları yok! Merkezi Mevzuat Dairesi'den görüş alınmadı, Personel Dairesi'nden görüş alınmadı, Belediye Başkanlarının görüşü alınmadı, Maliye sorduğumuz sorulara cevap veremedi. Şehir Plancıları Odası'nı komiteye davet edin önerimize "Hayır" diyorlar. Ülkesel Fiziki Plan'a bakılmadı. Ülkeyi zorla kaosa sürüklemeye and içtiler! İtirazlarımıza rağmen bu gece yasayı komiteden geçirmeye çalışıyorlar. Bu yapılan halk düşmanlığıdır! Direneceğiz! Yeter be!"

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

"

Sabah 9.00'dan beri Meclisteyiz. Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yaptığımız konuşmalara, sorduğumuz sorulara yanıt veremeyen UBP, demokrasiyi ayaklar altına almak için elinden geleni yapıyor.

Bugün, Mecliste demokrasi katledilmektedir. Diyalog karşıtı bir tavırla, ben yaparım olur denmektedir.

Yaratılan kaosa karşı bölge halklarının hak ve çıkarlarını en iyi şekilde savunmak için mücadele veriyoruz.

Uzun bir süredir Belediyelerine haklı olarak sahip çıkmaya çalışan Belediye çalışanları ile beraberiz. Amacımız, toplumun geleceğidir.

Küçük pazarlıklarla değil, onurlu bir duruşla görüşlerimizi ortaya koyuyoruz, koyacağız.

Toplantı devam ediyor, kavga da edecek.

Saldırı toplumun geleceğinedir, demokrasiyedir, kavga kaçınılmazdır. Devam edecek.

Hem Mecliste hem sokakta."

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli:

"6 saattir süren komitede hukümet sorduğumuz hiçbir soruya cevap veremedi. Muhalefetin,belediye çalışanlarının, belde halklarının, belediye başkanlarının tüm uyarılarına kulaklarını tıkadılar. Halk düşmanlarının korkunç sessizliğine bürünerek tehlikeli bir yola girdiler. Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok. Kibirle örtmeye çalıştıkları korkunç bir korkaklık içindedirler. Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez."

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

"Davetli bile değildik bugünkü Meclis toplantısına ama sabahtan beri burdayız.

Toplumun her bir bireyinin tüm hayatını etkileyebilecek Belediyeler konusundaki bu toplantı için sabah 10:00’da başlanacak denmişti.

6 saat eşek yerine konularak bekletildi herkes ve sonra da "lütfen” toplantı açıldı.

Hala buradayız.

Bu "reform" denilen ama esasında içi boş olan kağıt parçasını çalışın da öyle getirin diyoruz.

Hiçbir soruya cevap verilmedi, hiçbir tutarlı ya da tutarsız bir gerekçe sunulmadı.

Kim ne söylerse söylesin duvar gibi bir ifade ile “sonraki” dendi.

Yasayı getirenler, blimsel verileri geçtim, herhangi bir fikir dahi sunamadı.

Ülkeyi düşünen yok bugünü düşünen yok yarını düşünen yok.

Çıkın "Türkiye’ye söz verdik" deyin daha çok saygı duyacağım. "Bunu yapıyoruz çünkü su ve kanalizasyonu daha rahat özelleştireceğiz" deyin en azından bir amaçları var diyeceğim.

Bu ülkenin bugünleri göremesi bile mucize.

Buradayız ve devam edeceğiz.

Ve geleceğimizle kumar oynamanıza asla izin vermeyeceğiz."