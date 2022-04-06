19 belediyede genel grev
Belediye Reformu’nun görüşüldüğü komitede sendikaların talep ve önerilerinin ciddiye alınmaması üzerine BES ve DEV-İŞ örgütlü bulundukları 19 belediyede genel greve gidiyor.
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Belediye Reformu’nun görüşüldüğü komitede sendikaların talep ve önerilerinin ciddiye alınmaması üzerine BES ve DEV-İŞ örgütlü bulundukları 19 belediyede genel greve gidiyor.
YENDÜZEN’e konuşan Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, komitede önerilerinin ciddiye alınmadığını ve yasa tasarısının hızlıca geçirilmek istendiğini kaydetti. Naşit, komitenin tavrı sonrasında genel grev kararı aldıklarını açıkladı.
19 belediyenin işçileri yarın saat 9:00’da Meclis önünde toplanmaya başlaycak.
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