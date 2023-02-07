“Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ses teması kuruldu”

Başbakan Ünal Üstel Adıyaman’daki depremde enkaz altında kalan kafile ile ilgili açıklama yaptı.

Üstel, “Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur” ifadesini kullandı.

Açıkla şöyle:

Değerli kardeşlerim. Sizlerle umut verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bir bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur. Sesin alındığı bölümde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Umarım iyi haberler alırız. Allah yardımcımız olsun.