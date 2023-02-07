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“Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ses teması kuruldu”

“Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ses teması kuruldu”

Başbakan Ünal Üstel Adıyaman’daki depremde enkaz altında kalan kafile ile ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan Ünal Üstel Adıyaman’daki depremde enkaz altında kalan kafile ile ilgili açıklama yaptı.

Üstel, “Evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur” ifadesini kullandı.

Açıkla şöyle:

Değerli kardeşlerim. Sizlerle umut verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bir bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulmuştur. Sesin alındığı bölümde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Umarım iyi haberler alırız. Allah yardımcımız olsun.

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