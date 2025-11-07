“Evladıma bir şey olursa hesabını kim verecek?”

Recep DAL

Lösemi Çocuklar Haftası’nda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne yetişkin bir kadın hastanın yatırılması tepkilere yol açtı. Yetişkin bölümünde yer kalmadığı gerekçesiyle servise alınan hastanın, çocuklarla aynı alanı paylaşması aileleri endişelendirdi.

Küçük kızı serviste tedavi gören Saadet Aygörmez, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız kanser olduklarını dahi bilmiyor, durum böyle olunca tedaviye daha güzel cevap veriyorlar.” dedi. “Dünyanın hiçbir yerinde Çocuk Onkoloji Servisi’nde yetişkin biri kalmıyor.” diyen Aygörmez, yaşanan durumun hem çocuklar hem aileler için psikolojik açıdan yıkıcı olduğunu belirtti.

“Yetişkin hastanın odası ayrı fakat kullandıkları ortak alanlar var. Çocuklarımız kendilerinden yaşça büyük bir hastayı gördüklerinde etkileniyor.” ifadelerini kullanan Aygörmez, “Çocuğumun sağlığı ve psikolojisi için en uygun koşullar oluşturulmalı, hiçbir aile çocuklarının bulunduğu alanda yetişkin birinin kalmasını istemez.” diye konuştu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Kurucu Başkanı Şua Saraçoğlu ise konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu; “Hiçbir zaman yetişkin bir kanser hastasının çocuklarla aynı yere yatırıldığını görmedim. Çocuk ve yetişkin kanser hastaları bırakın aynı bölümde olmayı, aynı binada bile değillerdi.” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, “Çağdaş ülkelerde çocuklarla yetişkinlerin aynı onkoloji servisinde tedavi görmesi kabul edilebilir bir şey değil. Biz standardın yükselmesini beklerken çocuklarımız için risk oluşturacak adımlar atılmasını kabul etmiyorum” ifadeleriyle Sağlık Bakanlığı’na planlama çağrısında bulundu.

Çocuk Onkoloji Servisi’ne yetişkin hasta yatırıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağlı Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ne (Çocuk Onkoloji Servisi) uluslararası sağlık standartları ve hasta haklarına aykırı şekilde yetişkin bir kadın hastanın yatırıldı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda yaşanan bu olay, hasta aileleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, bahse konu yetişkin hasta 5 Kasım Çarşamba günü, yetişkin bölümünde yer kalmaması nedeniyle Çocuk Onkoloji Servisi’ne yatırıldı. Servisin bir bölümü uzun süre önce yetişkin hastalar için ayrılmış olsa da, 14 yataklı serviste 10 yatak çocuklar için kullanılıyor ve söz konusu yetişkin hastaya bu 10 yataktan biri tahsis edildi.

Ancak gelen yetişkin hastanın, sağlık ve psikolojik açıdan çocuklarla uyumluluk göstermediği, bu durumun çocuk hastalar üzerinde olumsuz etki yarattığı öğrenildi. Çocukların, kendileri için ayrılmış alanda yetişkin bir hasta gördüklerinde korktukları, bu nedenle ailelerin tedirginlik yaşadığı da gelen bilgiler arasında.

Kanser tedavisi gören bir çocuğun annesi Saadet Aygörmez:

“Dünyanın hiçbir yerinde Çocuk Onkoloji Servisi’nde yetişkin biri kalmıyor”

Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 9 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi Saadet Aygörmez, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e çok özel açıklamalarda bulundu, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Aygörmez, “Çocuklarımız kanser olduklarını dahi bilmiyor. Durum böyle olunca tedaviye daha güzel cevap veriyorlar. Benim tek derdim çocuğumun sağlığına kavuşmasıdır.” dedi.

Yetişkin bir hastanın Çocuk Onkoloji Servisi’ne yatırılmasının ardından büyük endişe duyduğunu belirten Aygörmez, “Dünyanın hiçbir yerinde Çocuk Onkoloji Servisi’nde yetişkin biri kalmıyor. Çocuklarımız burada farklı bir yüz görünce bile tedirgin oluyor. Bir de yetişkin birini gördüklerinde daha çok sıkıntı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Aygörmez, çocuğunun yetişkin hastanın servise alınmasının ardından rahatsızlık hissettiğini anlatarak şunları söyledi:

“Yetişkin hastanın odası ayrı fakat kullandıkları ortak alanlar var. Çocuklarımız kendilerinden yaşça büyük bir hastayı gördüklerinde etkileniyor. Hasta annesi olarak önce doktorlarla konuştum, bir karşılık bulamayınca KKTC vatandaşlığım olmadığı için direkt TC Elçiliği ile kontak kurdum. Eğer bu da çözüm olmazsa gerekirse kendimi benzin döker yakarım. Çünkü ben anneyim. Çocuğum için her şeyi yapabilirim.”

Yetişkin hastayla herhangi bir sorununun olmadığını vurgulayan Aygörmez, tepkisinin hastane yönetimine olduğunu belirtti.

Aygörmez, “Benim bahse konu yetişkin hastayla bir derdim yok. Kendisini tanımıyorum bile. Yetişkin bölümünde yer kalmadığı için Çocuk Onkoloji Servisi’ne yatırılmış. O da bir kanser hastası olarak eminim zor durumdadır. Fakat yetişkin bir kanser hastasının çocuklarla aynı serviste bulunamaz. Benim sitemim o hastaya değil, idarecileredir.” diye konuştu.

Çocuğunun sağlık durumunun hassasiyetine dikkat çeken Aygörmez, “Çocuğumun ayaklarında kemoterapi yanıkları var. Enfeksiyon riski de çok yüksek. Çocuğum ateşlendiğinde bile dünyalar başıma yıkılıyor. Onun sağlığı ve psikolojisi için en uygun koşullar oluşturulmalı. Bizim aileler olarak psikolojimiz hiç iyi durumda değil. Hiçbir aile çocuklarının bulunduğu alanda yetişkin birinin kalmasını istemez.” diye konuştu.

“Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz.” diyen Aygörmez, “Çocuklarımıza karşı hassas davranılmasını bekliyoruz. Onların psikolojileri yetişkinlerinki gibi değil. Çocuklarımızın olduğu bölüme yetişkin hasta yatırılmasın. Gerekli düzenlemeler yapılsın ve sistemimiz daha iyi duruma gelsin.” sözleriyle çağrıda bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Kurucu Başkanı Şua Saraçoğlu:

“Çağdaş ülkelerde kabul edilebilir bir durum değil”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Kurucu Başkanı Şua Saraçoğlu da konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Saraçoğlu, “Oğlum Kemal’in tedavisi süresince birçok hastanede bulundum. Hiçbir zaman yetişkin bir kanser hastasının çocuklarla aynı yere yatırıldığını görmedim. Çocuk ve yetişkin kanser hastaları bırakın aynı bölümde olmayı, aynı binada bile değillerdi.” dedi.

18 yaş üstü hastaların Yetişkin Onkoloji Servisinde tedavi görmesi gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, “Çünkü çocuk hastalarla yetişkin hastaların birbirlerine enfeksiyon bulaştırma riski bulunuyor. Bu nedenle ekstra dikkat edilmeliydi.” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, 2016 yılında dönemin Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu öncülüğünde yapılan Çocuk Onkoloji Servisi’nin tamamen çocuklar için planlandığını hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

“Bina bittiği zaman vakıf olarak çocuklarımız daha güzel bir ortamda tedavi görebilsin diye 100-120 bin Sterlin civarı katkı yapmıştık. Fakat hastane yönetimi bu bölümün 4 odasını yetişkinler için ayırdı. Biz durumun geçici olduğunu umduk ama hala devam ediyor. Her şeye rağmen yine çocuklar ile yetişkinler ayrı alanda tedavi görüyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde bir yetişkin hasta Çocuk Onkoloji Servisi’ne yatırıldı.”

Saraçoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Hastanın durumunu da anlıyorum fakat Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi bunun planlamasını yapmalıydı. Çağdaş ülkelerde çocuklarla yetişkinlerin aynı onkoloji servisinde tedavi görmesi kabul edilebilir bir şey değil. Biz Somali veya Ruanda’da değiliz. Kıbrıs böyle bir yer olmamalı. Biz standardın yükselmesini beklerken çocuklarımız için risk oluşturacak adımlar atılmasını kabul etmiyorum.”