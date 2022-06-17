‘Evine girdi, 71 yaşındaki kadına tecavüze teşebbüs etti’

Lefkoşa Köşlüçüftlik’te dün öğle saatlerinde bir apartmanın üçüncü katındaki apartman dairesinin açık kapısından içeriye girip ve o sırada evde olan 71 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştığı gerekçesiyle C.E.E tutuklandı.

Mahkemede, tecavüze uğramak üzere olan 71 yaşındaki F.Ö. kendi çabasıyla evden çıkarak yardım çağırırken, zanlının balkon kapısından atlayarak kaçtığı ifade edildi.

Zanlının işsiz olduğu bilgisini mahkemedeki detaylara yansırken, Polis, olay yerinin bir arka sokağında olan zanlıyı, saklandığı ikametgahta tespit edilerek tutukladı.

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı C. E. E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

‘Eve girdi, kapıyı içeriden kilitledi, tecavüze teşebbüs etti’

Mahkemede bilgi veren polis memuru Soner Şaban, Huzurdaki Nijerya uyruklu zanlı C. E. E.’nin Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 16 Haziran 2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlik’ bir apartmanın üçüncü bir daireye açık olan kapıdan girenin C.E.E’nin, kapıyı kilitleyip o sırada evde olan 71 yaşındaki kadına cinsel tecavüzde bulunmak istediğini anlattı. F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlatan Polis, zanlının işsiz olduğu bilgisini de verdi.

Polis, balkondan atlayıp olay yerinden kaçan zanlının tespit edilmesi için olay yerine giden Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Olayın ciddi bir mesele olduğuna değinen Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.