Evinden cephanelik çıktı!

Gönyeli’de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan A.D aleyhindeki polis soruşturması genişledi.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada, tabanca ve birçok mermi buldu.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlı A.D’nin, 24 Eylül’de Lefkoşa'da meydana gelen ‘kayıtsız ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarruf ve ciddi darp" suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Yavuz, zanlının 24 Eylül’de saat 21.30 raddelerinde temizlikçiye 500 TL verdiği gerekçesi ile kız arkadaşı G.N.C ile aralarında çıkan tartışmanın ardından, kadına tokat vurarak, ciddi bir şekilde darp ettiğini aktardı.

Evden cephanelik çıktı

Polis, Temmuz ayında G.N.N’nin polisi arayacağı esnada zanlı tarafından silah doğrultarak, tehdit ve darp edildiğini ve evde ruhsatsız silahı olduğunu söylediğini kaydetti.

Zanlının evinde arama yapıldığını belirten polis, yapılan aramada tabanca ve boş şarjör, 35 adet 9 mm canlı tabanca mermisi, 22 adet 7,65 canlı tabanca mermisi, 10 adet Magnum boş mermi kovanı, 11 adet 9 mm boş mermi kovanı, 3 adet 7,65 boş mermi kovanı, 2 adet siyah tabanca kılıfı, 1 adet koltuk altı asmalı kahverengi tabanca kılıfı, 1 adet Promat marka boş şarjör, canlı mermiler ile boş kovanların konduğu plastik kap ve tabancaların ve tabanca malzemelerin saklı olduğu büyük plastik kap emare olarak alındığını belirtti.

Zanlı gönüllü ifade verdi

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu silahları kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumdan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve tabancayla ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.