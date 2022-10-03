‘Eve gelen misafirler’ gerekçesiyle eşine darptan tutuklandı

‘Eve gelen misafirleri istemediği’ gerekçesiyle eşini ciddi şekilde darp etmekten tutuklanan zanlı A.B, mahkemeye çıkarıldı, yargılanıncaya dek teminata bağlandı.

Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Fatma Çelikiz zanlının 01.10.2022 tarihinde eve gelen misafirlerini istemediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmanın ardından eşini önce aracın içinde, arından da annesinin evinde ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini de belirtti.

Zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirten Polis, zanlının benzeri sabıkası bulunmadığını söyleyerek, KKTC'de yasal statüde olduğu tespit edilen zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.