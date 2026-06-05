“Et diye satılan kıymada tavuk eti çıktı”

Dikmen Belediyesi İş Yeri Denetim Bölümü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin gıda denetimlerinde, bölgede faaliyet gösteren bir işletmede et kıyma içerisine tavuk eti karıştırıldığı tespit edildi.

Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde ortaya çıkarılan uygunsuzluk üzerine, ilgili işletmeye yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulandı.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gıda güvenliğinin belediyenin öncelikli konuları arasında yer aldığı belirtilerek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için iş yeri ve gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunularak, özellikle kıyma alışverişlerinde ürünlerin mümkün olduğunca kendi gözleri önünde çekilmesine dikkat etmeleri tavsiye edildi.

Hazır kıyma yerine, etin vatandaşın seçimi doğrultusunda ve gözetiminde hazırlanmasının hem ürünün içeriği hem de tüketici güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dikmen Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı gerekli tüm yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını ve denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.