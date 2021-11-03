Eski sevgilisini tehdit eden zanlı teminata bağlandı

Türkiye’de bulunduğu sırada, kıskançlık yüzünden tartıştığı eski kız arkadaşını telefonla arayarak ölüm tehditlerinde bulunan zanlı M.Ç ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Zanlı mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Algı Koşucu, M.Ç’nin "Şiddet Tehdidi, Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 24 Ekim’de, yurtdışında bulunduğu sırada telefonla daha önceden kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı M.K’yi arayarak şiddet tehdidi, cinsel taciz ve telefonda taciz suçlarını işlediğini belirtti. Polis, 25 Ekim’de Güzelyurt Adli Şubeye gelen müştekinin zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Aynı gün Güzelyurt Muhaceret Şubesi’nden yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirten polis, bunun üzerine mahkemeden zanlının aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, 27 Ekim’de zanlının KKTC'ye giriş yaptığı bilgisinin alınması üzerine M.Ç’nin polis tarafından Girne'de tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Algı Koşucu, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda yüzeysel olarak yapılan incelemede müştekiye ait birçok cinsel içerikli video ve fotoğrafın tespit edilip, zanlının cep telefonunun gerekli incelemenin yapılması için mahkeme emri ışığında emare olarak alındığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 7 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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