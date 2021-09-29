Eski nişanlısının boğazına bıçak dayayan zanlıya tutuklu yargılama

Cihangir'de meydana gelen ‘Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Darp, Şiddet Tehdidi, Telefonda Tacizlik’ meseleleri ile ilgili tutuklanan zanlı E.B, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlının 24 Eylül saat 07.30 sularında Cihangir’de, ayrıldığı nişanlısı N.A’nın kullanımındaki arabanın içerisine gizlice girip saklanarak araba seyir halindeyken N.A’nın boynunu sıkıp darp ettiğini, ardından da elindeki bıçağı kadının boynuna dayadığını anlattı. N.A arabadan indikten sonra zanlının kendisine, “senin yüzünden bir yıl içerde yattım, bana yüz bin sterlin vereceksin, vermezsen seni de çocuklarını da öldüreceğim” şeklinde bağırarak şiddet tehdidinde bulunduğu da polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca zanlının aynı gün, N.A.’nın kızı 22 yaşındaki D.Ü’yü de arayarak annesine yönelik tehditlerde bulunduğunu bildirdi. Zanlının yapılan şikâyetler üzerine tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının eski eşine, cezaevindeyken de müştekiyi telefonda taciz ettiğini söyleyerek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Eski nişanlısının boynuna bıçak dayadı, tehdit etti