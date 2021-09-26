Eski nişanlısının boynuna bıçak dayadı, tehdit etti

Cihangir'de meydana gelen ‘Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Darp, Şiddet Tehdidi, Telefonda Tacizlik’ mesele ile ilgili tutuklanan zanlı E.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlının 24 Eylül saat 07.30 sularında Cihangir’de, ayrıldığı nişanlısı N.A’nın arabasına gizlice girip saklanıp araba seyir halindeyken N.A’nın boynunu sıkıp darp ettiğini, ayrıca elindeki bıçağı gırtlağına tuttuğunu belirtti.

Aracın durmasının ardından arabadan inen N.A’nın zanlı tarafından “senin yüzünden bir yıl içerde yattım bana yüz bin sterlin vereceksin, vermezsen seni de çocuklarını da öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğu da polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca zanlının aynı gün, N.A.’nın kızı 22 yaşındaki D.Ü’yü de arayarak annesine yönelik tehditlerde bulunduğunu bildirdi. Zanlının yapılan şikâyetler üzerine tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, E.B’nin yaptığı beyanların teyit edilmesi gerektiğini belirterek, ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.